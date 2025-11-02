Ty Brewer nach seiner Glanzleistung für die Niners Chemnitz gegen Braunschweig: „Das ist das Resultat von tollem Teamwork“

Der US-Amerikaner überragte beim 93:75-Sieg in der Bundesliga und erklärte, warum die Zeit mit vier Niederlagen in Folge niemanden beunruhigt hat. Einen Ruhetag gab es für das Team nicht. Die Reise geht nach Frankreich.

Wir reden über fünf Wochen. Gefühlt ist es aber drei Monate her, dass die Basketballer der Niners Chemnitz mit einem Auswärtsspiel in Ulm in die neue Saison gestartet sind. Zwölf Spiele haben die seitdem absolviert, die Hälfte davon gewonnen. Es war viel los und es gab viel Gesprächsstoff rund um die Mannschaft, die zwischenzeitlich vier...