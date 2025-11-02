Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Drei der Besten im Spiel der Niners Chemnitz gegen die Basketball Löwen aus Braunschweig: Nike Sibande, Ty Brewer und Corey Davis (von links) feiern das 93:75 am Samstagabend in der Messe.
Niners Chemnitz
Ty Brewer nach seiner Glanzleistung für die Niners Chemnitz gegen Braunschweig: „Das ist das Resultat von tollem Teamwork“
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der US-Amerikaner überragte beim 93:75-Sieg in der Bundesliga und erklärte, warum die Zeit mit vier Niederlagen in Folge niemanden beunruhigt hat. Einen Ruhetag gab es für das Team nicht. Die Reise geht nach Frankreich.

Wir reden über fünf Wochen. Gefühlt ist es aber drei Monate her, dass die Basketballer der Niners Chemnitz mit einem Auswärtsspiel in Ulm in die neue Saison gestartet sind. Zwölf Spiele haben die seitdem absolviert, die Hälfte davon gewonnen. Es war viel los und es gab viel Gesprächsstoff rund um die Mannschaft, die zwischenzeitlich vier...
