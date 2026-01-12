MENÜ
Seit Mitte Dezember gehört der US-Amerikaner Jordan Schakel zum Kader der Niners Chemnitz. Er hat auch einen deutschen Pass und familiäre Wurzeln in Sachsen.
Seit Mitte Dezember gehört der US-Amerikaner Jordan Schakel zum Kader der Niners Chemnitz. Er hat auch einen deutschen Pass und familiäre Wurzeln in Sachsen.
Niners Chemnitz
Uropa aus Dresden: US-amerikanischer Neuzugang der Niners Chemnitz kehrt in Sachsen zu seinen familiären Wurzeln zurück
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Jordan Schakel hat schon Einsätze in der NBA in seinem Lebenslauf stehen. In Chemnitz wartet er noch auf seinen Durchbruch. Der soll am besten am Mittwoch im so wichtigen Eurocupspiel im Ulm gelingen.

Jetzt hauen wir mal richtig auf die Pauke: Im Kader der Niners Chemnitz steht der erste sächsische Basketballprofi, der es bis in die nordamerikanische Profiliga NBA geschafft hat. Rumms. Nun würde sich Jordan Schakel selbst wohl niemals als Sachse bezeichnen, aber so ganz falsch wäre das auch nicht. Denn der Urgroßvater des in Kalifornien...
