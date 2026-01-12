Uropa aus Dresden: US-amerikanischer Neuzugang der Niners Chemnitz kehrt in Sachsen zu seinen familiären Wurzeln zurück

Jordan Schakel hat schon Einsätze in der NBA in seinem Lebenslauf stehen. In Chemnitz wartet er noch auf seinen Durchbruch. Der soll am besten am Mittwoch im so wichtigen Eurocupspiel im Ulm gelingen.

Jetzt hauen wir mal richtig auf die Pauke: Im Kader der Niners Chemnitz steht der erste sächsische Basketballprofi, der es bis in die nordamerikanische Profiliga NBA geschafft hat. Rumms. Nun würde sich Jordan Schakel selbst wohl niemals als Sachse bezeichnen, aber so ganz falsch wäre das auch nicht. Denn der Urgroßvater des in Kalifornien... Jetzt hauen wir mal richtig auf die Pauke: Im Kader der Niners Chemnitz steht der erste sächsische Basketballprofi, der es bis in die nordamerikanische Profiliga NBA geschafft hat. Rumms. Nun würde sich Jordan Schakel selbst wohl niemals als Sachse bezeichnen, aber so ganz falsch wäre das auch nicht. Denn der Urgroßvater des in Kalifornien...