Viel Stückwerk am Main und Zeit für Instagram: Die Einzelkritik zum Sieg der Niners Chemnitz in Frankfurt

JEFF GARRETT: Er steht sinnbildlich für das gesamte Spiel der Niners. Drei Viertel lang gelang dem US-Amerikaner offensiv fast gar nichts (nur ein Treffer bei sieben Versuchen aus dem Feld), in den letzten zehn Minuten drehte er aber auf. Elf seiner 13 Punkte gelangen ihm im letzten Viertel, damit hatte er einen großen Anteil am Sieg. Note: 2. Bild: Eibner-Pressefoto

JONAS RICHTER: Eher unspektakuläres Spiel des Kapitäns. So unspektakulär, dass ihn der Fotograf nicht einmal erwischte und hier ein früheres Bild herhalten muss. Schon im dritten Viertel war Richter, der sich in vielen Zweikämpfen aufrieb, mit vier Fouls quasi aus dem Spiel, in der entscheidenden Phase am Ende brachte ihn Trainer Rodrigo Pastore aber noch einmal. Und der Käpt’n half mit, den Sieg einzutüten. Note: 2. Bild: IMAGO/Fotostand

DEANDRE LANSDOWNE: Kein gutes Spiel des Routiniers. Nach zuletzt aufsteigender Formkurve gelang dem 35-Jährigen dieses Mal offensiv nur ein einziger Treffer aus dem Feld, dafür leistete er sich fünf Ballverluste. Defensiv jedoch ein wichtiger Faktor, holte unter dem eigenen Korb fünf Rebounds. Note: 3. Bild: Eibner-Pressefoto

VICTOR BAILEY: Auch der beste Schütze der Niners brauchte lange, eher er richtig im Spiel war. Zwar machte er im ersten Viertel als einer der wenigen Chemnitzer schon Punkte, danach hatte er aber Ladehemmung. Sorgte mit seinen Punkten nach dem Seitenwechsel dann aber dafür, dass die Frankfurter nach ihrem 13:0-Lauf nicht noch weiter davonzogen. Note: 2. Bild: Eibner-Pressefoto

JACOB GILYARD: Man ist nach den ersten Auftritten des neuen Pointguards ja fast schon beleidigt, wenn er nicht mindestens einmal pro Viertel spektakulär trifft und zweimal Zauberpässe spielt. Er versuchte in Frankfurt viel, hatte aber mit der variablen und guten Switch-Defense der Gastgeber so seine Probleme. Allzu viel gelang ihm nicht. Dass dabei dennoch neun Punkte und sieben Assists heraussprangen, sagt alles über seine Qualität. Note: 2. Bild: Eibner-Pressefoto

OLIVIER NKAMHOUA: Der Finne sorgte im Verbund dafür, dass die Defense der Niners richtig gut stand, 65 Punkte für den Gegner sagen ja alles. Offensiv ein Tag zum Abhaken, selbst von der Freiwurflinie klappte fast nichts. Note:3+. Bild: Eibner-Pressefoto

DAMIEN JEFFERSON: Auch ihn erwischte der Fotograf in Frankfurt nicht. Kein Wunder: Jefferson ist noch nicht wirklich in Chemnitz angekommen, wirkt noch immer wie ein Fremdkörper. In der zweiten Halbzeit ließ er bei einigen kämpferisch starken Aktionen durchblicken, dass er zumindest in dieser Hinsicht der gewünschte Ersatz für den verletzten Aher Uguak sein könnte. So langsam muss er aber liefern. Denn allzu viel Saison ist ja nicht mehr. Note: 3. Bild: IMAGO/Alexander Trienitz

NICHOLAS TISCHLER: Viele Monate lang hatte man das Gefühl, dass der Sommerneuzugang aus Braunschweig in Chemnitz wohl nicht mehr funktionieren wird. Doch seit ein paar Wochen zeigt Tischler deutlich, warum Pastore ihn unbedingt wollte und warum er immer an ihm festgehalten hat. Der 24-Jährige setzt seine großen Stärken - die Dynamik und die Athletik - immer besser ein. In Frankfurt bester Spieler der Niners. Wenn seine Entwicklung so weitergeht, wird er pünktlich zum Saisonhöhepunkt ein entscheidender Faktor im Spiel der Chemnitzer sein. Note: 1-. Bild: Eibner-Pressefoto