Vier starke Spieler reichen nicht für den Sieg im Krimi: Die Einzelkritik zum Spiel der Niners Chemnitz bei Panionios Athen

Beim 86:89 nach Verlängerung im ersten Spiel im ULEB Eurocup schienen einige Chemnitzer Basketballer mit der Intensität und Spielstärke des Gegners überfordert zu sein, wie unsere genauere Betrachtung zeigt.

In Abwesenheit der verletzten Spieler Kaza Kajami-Keane, Roman Bedime und Julian Steinfeld kämpften die Niners Chemnitz mit einer Neuner-Rotation gegen eine sehr physisch auftretende Athener Mannschaft und gegen ein extrem lautes Publikum. Sie nahmen den Fight an und hatten kurz vor dem Ende sogar den Sieg in der Hand. Am Ende reichte es aber...