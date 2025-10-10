Vierter Sieg in Folge: Niners Chemnitz auch gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit ganz starker Energieleistung

Für die Chemnitzer Basketballer war es das sechste Spiel in 13 Tagen, sie holten noch einmal alles raus – und gewannen am Ende hochverdient mit 111:88. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

Chemnitz.

Bald ist Pause. So richtig lang. Von Samstag bis Dienstag haben die Basketballer der Niners Chemnitz mal kein Spiel zu bestreiten, fast keine Reisen zu absolvieren. Bevor es am Mittwoch bei Besiktas Istanbul in der Euroleague weitergeht, steht heute aber erst einmal der letzte Akt in einem krassen Auftaktprogramm an. Es geht gegen die traditionell physisch starken Ludwigsburger. Wie es läuft, lest Ihr hier.