Ty Brewer fliegt mit dem Ball durch die Halle. Sein Team gewann gegen Ludwigsburg das vierte Spiel in Folge.
Ty Brewer fliegt mit dem Ball durch die Halle. Sein Team gewann gegen Ludwigsburg das vierte Spiel in Folge. Bild: Alexander Trienitz
Ty Brewer dunkt gegen Ludwigsburg ein.
Ty Brewer dunkt gegen Ludwigsburg ein. Bild: Alexander Trienitz
Kostja Mushidi bejubelt einen Treffer gegen Ludwigsburg.
Kostja Mushidi bejubelt einen Treffer gegen Ludwigsburg. Bild: Alexander Trienitz
Amadou Sow hat im ersten Viertel gegen Ludwigsburg 11 Punkte gemacht.
Amadou Sow hat im ersten Viertel gegen Ludwigsburg 11 Punkte gemacht. Bild: Alexander Trienitz
Die Stimmung in der Messe passt. Und im Einlaufvideo der Teams schaut sogar Ex-Kapitän Jonas Richter vorbei.
Die Stimmung in der Messe passt. Und im Einlaufvideo der Teams schaut sogar Ex-Kapitän Jonas Richter vorbei. Bild: Thomas Reibetanz
Niners Chemnitz
Vierter Sieg in Folge: Niners Chemnitz auch gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit ganz starker Energieleistung
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für die Chemnitzer Basketballer war es das sechste Spiel in 13 Tagen, sie holten noch einmal alles raus – und gewannen am Ende hochverdient mit 111:88. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

Chemnitz.

Bald ist Pause. So richtig lang. Von Samstag bis Dienstag haben die Basketballer der Niners Chemnitz mal kein Spiel zu bestreiten, fast keine Reisen zu absolvieren. Bevor es am Mittwoch bei Besiktas Istanbul in der Euroleague weitergeht, steht heute aber erst einmal der letzte Akt in einem krassen Auftaktprogramm an. Es geht gegen die traditionell physisch starken Ludwigsburger. Wie es läuft, lest Ihr hier.

