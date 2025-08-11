Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Yordan Minchev (links, hier Kaza Kajami-Keane) ist der erste Bulgare im Dress der Niners Chemnitz.
Yordan Minchev (links, hier Kaza Kajami-Keane) ist der erste Bulgare im Dress der Niners Chemnitz. Bild: Alexander Trienitz
Yordan Minchev (links, hier Kaza Kajami-Keane) ist der erste Bulgare im Dress der Niners Chemnitz.
Yordan Minchev (links, hier Kaza Kajami-Keane) ist der erste Bulgare im Dress der Niners Chemnitz. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Vom Fan zum Teammitglied: Bulgarischer Nationalspieler Yordan Minchev komplettiert neue Mannschaft der Niners Chemnitz
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Basketballer konnten am Montag erstmals in der Saisonvorbereitung mit voller Kapelle trainieren. Für die Abendeinheiten flüchten sie ab sofort aus der „Sauna“ in die „Hölle“.

So mancher Fan der Niners Chemnitz könnte meinen, die Basketballer hätten neben Kaza Kajami-Keane einen weiteren ehemaligen Spieler wieder zurück nach Sachsen gelotst. Zu frappierend ist die Ähnlichkeit von Yordan Minchev zu Marko Filipovity, der in der Saison 2022/2023 in Chemnitz spielte und in diesem Sommer beim FC Porto in Portugal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
07:39 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp pessimistischer - Marinesparte treibt Geschäft
Die Marinesparte treibt bei Thyssenkrupp das Geschäft.
Autoindustrie und Bauwirtschaft kriseln, das bekommt der Stahlkonzern zu spüren. Der Rüstungsbereich boomt, kann die Schwäche in den anderen Bereichen aber nicht ausgleichen.
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
05.08.2025
4 min.
Vorfreude auf 5000 statt nur 200 Fans: Kaza Kajami-Keane ist zurück bei den Niners Chemnitz
Zurück bei den Niners Chemnitz: der kanadische Spielmacher Kaza Kajami-Keane.
Der Kanadier hat das bisher beste Spiel in seiner Karriere im April 2024 im Dress der Niners Chemnitz gemacht, ging dann nach Serbien. Jetzt ist der Spielmacher wieder da. Ein anderer Spieler bleibt.
Thomas Reibetanz
07:44 Uhr
2 min.
Leichte Entspannung bei Bränden in Griechenland
Tausende Feuerwehrleute sind in Griechenland im Einsatz.
Der Kampf gegen die Flammen in Griechenland dauert an. Die Lage ist aber deutlich besser, denn die Winde haben nachgelassen. Hoch bleibt die Gefahr großer Brände dennoch.
27.06.2025
4 min.
Niners Chemnitz vermelden nächsten Neuzugang – und Kapitän Jonas Richter räumt ein Gerücht aus der Welt
Yordan Minchev wechselt vom zehnfachen Belgischen Meister Spirou Charleroi zu den Niners Chemnitz.
Mit Yordan Minchev wechselt ein bulgarischer Nationalspieler zu den Chemnitzer Basketballern, deren Kader mehr und mehr Gestalt annimmt.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel