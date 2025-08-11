Vom Fan zum Teammitglied: Bulgarischer Nationalspieler Yordan Minchev komplettiert neue Mannschaft der Niners Chemnitz

Die Basketballer konnten am Montag erstmals in der Saisonvorbereitung mit voller Kapelle trainieren. Für die Abendeinheiten flüchten sie ab sofort aus der „Sauna“ in die „Hölle“.

So mancher Fan der Niners Chemnitz könnte meinen, die Basketballer hätten neben Kaza Kajami-Keane einen weiteren ehemaligen Spieler wieder zurück nach Sachsen gelotst. Zu frappierend ist die Ähnlichkeit von Yordan Minchev zu Marko Filipovity, der in der Saison 2022/2023 in Chemnitz spielte und in diesem Sommer beim FC Porto in Portugal... So mancher Fan der Niners Chemnitz könnte meinen, die Basketballer hätten neben Kaza Kajami-Keane einen weiteren ehemaligen Spieler wieder zurück nach Sachsen gelotst. Zu frappierend ist die Ähnlichkeit von Yordan Minchev zu Marko Filipovity, der in der Saison 2022/2023 in Chemnitz spielte und in diesem Sommer beim FC Porto in Portugal...