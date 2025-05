Vor letztem Spiel der Hauptrunde: Das können die Niners Chemnitz noch erreichen und so weit können sie noch abrutschen

Bei den EWE Baskets in Oldenburg steht für die Basketballer noch einiges auf dem Spiel. Es geht auch darum, ob sie am nächsten Wochenende ein Heimspiel haben - in einem Modus, der für sie neu ist.

Egal, was am Sonntag in Oldenburg passiert: Der Modus, in dem die Basketballer der Niners Chemnitz ab der kommenden Woche spielen, wird neu sein für sie. Nach dem erneut dramatischen Sieg in Hamburg am Mittwoch könnten sie mit einer Niederlage am Sonntag theoretisch noch in die Play-ins abrutschen, die erst in der vergangenen Saison eingeführt...