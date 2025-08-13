Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Leistungssportler brauchen gesundes Essen: Niners-Profi Kaza Kajami-Keane sucht per Stellenanzeige nach einem Koch. Bild: Alexander Trienitz
Leistungssportler brauchen gesundes Essen: Niners-Profi Kaza Kajami-Keane sucht per Stellenanzeige nach einem Koch. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Warum ein Spieler der Niners Chemnitz auf der Suche nach einem persönlichen Koch ist
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei Leistungssportlern bleibt die eigene Küche nicht selten kalt. Es fehlt oftmals die Zeit oder auch das Talent zum Kochen. Bei Kaza Kajami-Keane muss es zudem spezielles Essen sein.

Mit einer etwas ungewöhnlichen Stellenanzeige hat sich Kaza Kajami-Keane, Basketballprofi bei den Niners Chemnitz, kürzlich an die Öffentlichkeit gewandt. Der Kanadier sucht einen Koch, der ihm zehn Mahlzeiten pro Woche zubereiten kann.
Mehr Artikel