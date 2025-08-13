Warum ein Spieler der Niners Chemnitz auf der Suche nach einem persönlichen Koch ist

Niners Chemnitz
Bei Leistungssportlern bleibt die eigene Küche nicht selten kalt. Es fehlt oftmals die Zeit oder auch das Talent zum Kochen. Bei Kaza Kajami-Keane muss es zudem spezielles Essen sein.
Mit einer etwas ungewöhnlichen Stellenanzeige hat sich Kaza Kajami-Keane, Basketballprofi bei den Niners Chemnitz, kürzlich an die Öffentlichkeit gewandt. Der Kanadier sucht einen Koch, der ihm zehn Mahlzeiten pro Woche zubereiten kann.
