In diesem Testspiel war richtig Pfeffer drin: Niners-Neuzugang Nike Sibande (links) im Finale des Landolt Cups gegen Fousseyni Traore von SIG Straßburg. Bild: Andy Meier
In diesem Testspiel war richtig Pfeffer drin: Niners-Neuzugang Nike Sibande (links) im Finale des Landolt Cups gegen Fousseyni Traore von SIG Straßburg. Bild: Andy Meier
In diesem Testspiel war richtig Pfeffer drin: Niners-Neuzugang Nike Sibande (links) im Finale des Landolt Cups gegen Fousseyni Traore von SIG Straßburg.
In diesem Testspiel war richtig Pfeffer drin: Niners-Neuzugang Nike Sibande (links) im Finale des Landolt Cups gegen Fousseyni Traore von SIG Straßburg. Bild: Andy Meier
Niners Chemnitz
Warum Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore trotz der Niederlage gegen Straßburg sehr zufrieden mit seiner Mannschaft ist
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Die Chemnitzer Basketballer haben im fünften Testspiel die erste Niederlage kassiert. Endlich, könnte man sagen, denn so wurde der Ehrgeiz der Profis noch einmal mehr gekitzelt.

Natürlich wollen Profisportler immer gewinnen. Und natürlich geben Siege in der Saisonvorbereitung mehr Schwung als Niederlagen. Und dennoch war das knappe 74:75 der Basketballer der Niners Chemnitz gegen den französischen Erstligisten SIG Straßburg im Finale des Landolt Cups im schweizerischen Yverdon-les-Bains ein richtig gutes Ergebnis....
