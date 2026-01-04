Wenige Stunden vor dem ersten Spiel des neuen Jahres: Niners Chemnitz bestätigen Abgang von Ty Brewer

Nun ist es offiziell: Der US-Amerikaner geht nach Russland. Der Chemnitzer Basketball-Bundesligist kündigte zudem die Rückkehr von Publikumsliebling Aher Uguak in den Kader an.

Was „Freie Presse" bereits am Silvestertag berichtete, ist nun offiziell: Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz muss ab sofort ohne Flügelspieler Ty Brewer auskommen. Der 25-Jährige habe ein lukratives Angebot des russischen Erstligisten Unics Kasan erhalten und dieses annehmen wollen, heißt es in der Mitteilung des Vereins....