MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rodrigo Pastore (Mitte) hofft, das Momentum aus dem Spiel gegen Rostock in die Partie gegen Besiktas Istanbul mitnehmen zu können.
Rodrigo Pastore (Mitte) hofft, das Momentum aus dem Spiel gegen Rostock in die Partie gegen Besiktas Istanbul mitnehmen zu können. Bild: Alexander Trienitz
Rodrigo Pastore (Mitte) hofft, das Momentum aus dem Spiel gegen Rostock in die Partie gegen Besiktas Istanbul mitnehmen zu können.
Rodrigo Pastore (Mitte) hofft, das Momentum aus dem Spiel gegen Rostock in die Partie gegen Besiktas Istanbul mitnehmen zu können. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Wieso Niners-Trainer Rodrigo Pastore nach dem Sieg über Rostock nicht von Erleichterung sprach
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach zuvor vier Bundesliga-Niederlagen in Folge haben die Basketballer aus Chemnitz gegen die Seawolves gewonnen. Wovon sie profitierten und warum die Partie rekordverdächtig war.

Es lagen Welten zwischen der Stimmung in den jüngsten Heimspielen der Bundesliga-Basketballer aus Chemnitz. Bei der 67:86-Niederlage der Niners am 12. Oktober gegen Würzburg gab es vereinzelt Pfiffe von den Rängen. Acht Tage später feierten die 4696 Fans in der Chemnitzer Messe nach einem 97:92-Sieg über die Rostock Seawolves in einem wahren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.12.2025
5 min.
DeAndre Lansdowne und die Niners-Fans: Das Aufeinandertreffen mit dem einstigen Publikumsliebling in fünf Akten
DeAndre Lansdowne (am Ball) gehörte bei den Niners Chemnitz zwei Jahre lang zu den Publikumslieblingen. Am Samstag betrat er die Messe im Trikot der Rostock Seawolves.
Beim 97:92-Heimsieg der Chemnitzer Bundesliga-Basketballer gegen die Rostock Seawolves erlebten nicht nur die Zuschauer ein Auf und Ab der Gefühle. Was der 36-jährige US-Amerikaner zu seinem Auftritt sagt.
Torsten Ewers
10:00 Uhr
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Warum Torwarttrainer Jens Voigt plötzlich seinen Traumjob aufgibt
Jens Voigt war am vergangenen Wochenende zum letzten Mal als Torwarttrainer des FC Erzgebirge im Einsatz.
Exklusiv: Nach nur sechs Monaten verlässt Jens Voigt das Trainerteam des Fußball-Drittligisten. Diese Entscheidung hat er kürzlich getroffen. Ein Nachfolger scheint bereits gefunden.
Paul Steinbach
10:04 Uhr
7 min.
Kann Trumps Öl-Blockade Maduro zum Einlenken zwingen?
Erste Öltanker hat die US-Regierung schon beschlagnahmt.
Zunächst waren es US-Angriffe auf Drogenboote. Jetzt blockieren die USA Öltanker. Sind die Öleinnahmen für Venezuelas Präsidenten die Achillesferse? Der Druck auf Maduro steigt, auch militärisch.
Philipp Znidar, Andrea Sosa Cabrios und Jürgen Bätz, dpa
22.12.2025
3 min.
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?
Thomas Wittig
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
20.12.2025
3 min.
Niners Chemnitz lassen bei 97:92-Sieg über Rostock Seawolves die Messe beben
Ty Brewer (l.) und Kevin Yebo gehörten zu den Matchwinnern der Niners Chemnitz beim Sieg gegen Rostock.
Die Basketballer haben am Samstagabend ihren Negativlauf in der Bundesliga gestoppt. Es war ein hartes Stück Arbeit.
Torsten Ewers
Mehr Artikel