Wieso Niners-Trainer Rodrigo Pastore nach dem Sieg über Rostock nicht von Erleichterung sprach

Nach zuvor vier Bundesliga-Niederlagen in Folge haben die Basketballer aus Chemnitz gegen die Seawolves gewonnen. Wovon sie profitierten und warum die Partie rekordverdächtig war.

Es lagen Welten zwischen der Stimmung in den jüngsten Heimspielen der Bundesliga-Basketballer aus Chemnitz. Bei der 67:86-Niederlage der Niners am 12. Oktober gegen Würzburg gab es vereinzelt Pfiffe von den Rängen. Acht Tage später feierten die 4696 Fans in der Chemnitzer Messe nach einem 97:92-Sieg über die Rostock Seawolves in einem wahren...