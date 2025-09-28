Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Alles reingehauen und doch verloren: Kevin Yebo war mit 18 Punkten bester Werfer der Niners beim 81:94 in Ulm.
Alles reingehauen und doch verloren: Kevin Yebo war mit 18 Punkten bester Werfer der Niners beim 81:94 in Ulm.
Niners Chemnitz
„Wir haben zu viele einfache Korbleger nicht gemacht“: Was Niners-Trainer Rodrigo Pastore zur Niederlage in Ulm sagt
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 81:94 haben die Chemnitzer Basketballer ihr Auftaktspiel verloren – obwohl sie gut in die Partie kamen. Viel Zeit für die Analyse ist nicht. Schon am Mittwoch geht es weiter. Dann mit mehr Optionen.

Während ein Ex-Chemnitzer die „Uffta“ anstimmen durfte und sogar mit einem Lied gefeiert wurde, das einst von den Chemnitzer Fans kreiert worden war, verschwanden die aktuellen Profis der Niners Chemnitz nach ihrem Auftaktspiel bei Vizemeister Ratiopharm Ulm ziemlich schnell vom Parkett. Mit 81:94 verloren die Chemnitzer ein Spiel, in dem sie...
