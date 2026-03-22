„Wir hätten hier gewinnen müssen“: Die Stimmen zur Niederlage der Niners Chemnitz in Vechta

Niners Chemnitz
Sie hatten den Sieg in der Hand, in den letzten Sekunden auch noch die Chance auf die Verlängerung. Doch die Chemnitzer Basketballer trafen zu oft die falschen Entscheidungen – und verloren deshalb verdient.
Sie lagen am Boden, doch der Gegner hat ihnen immer wieder die Hand gereicht und sie nach oben gezogen: Die Basketballer der Niners Chemnitz durften in der wilden Schlussphase eines rasanten Basketballspieles bei Rasta Vechta bis zur Schlusshupe vom zweiten Auswärtssieg in Folge träumen – und sie hatten auch die Chance dazu. Die Gastgeber...
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