„Wir konnten die Blutung nicht stoppen“: Die Stimmen zum zehnminütigen Offenbarungseid der Niners Chemnitz gegen Alba

Im Kampf um den Einzug in die Playoffs haben die Basketballer einen herben Rückschlag erlitten. Gegen Berlin brachen sie im zweiten Viertel komplett ein und verloren am Ende klar mit 81:103 (27:62).

Sieht man sich nur das erste sowie die letzten beiden Viertel an, könnte man meinen, die Basketballer der Niners Chemnitz hätten dem elffachen Deutschen Meister von Alba Berlin einen großen Kampf geliefert und am Ende dennoch bitter verloren. Nach rasanten ersten zehn Minuten lagen die Chemnitzer vor einer extrem lauten Kulisse in der mit 5000...