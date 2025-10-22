„Wir müssen damit leben“: Niners-Trainer Rodrigo Pastore hadert nach der Niederlage gegen London mit einer harten Schiedsrichter-Entscheidung

Sekunden vor dem Ende hatten die Chemnitzer Basketballer geführt, dann gab es ein Offensivfoul, das hart bestraft wurde. Was der Chefcoach nach dem 67:68 sagt und warum es Zahlen des Grauens gab.

Das sind Zahlen des Grauens: 84 Fehlwürfe auf beiden Seiten für 3 oder 2 Punkte oder von der Freiwurflinie sahen die tapferen 3394 Fans am Mittwochabend in der Chemnitzer Messe beim Eurocup-Spiel der Niners gegen die London Lions, das die Gäste mit 68:67 gewannen. Dazu gab es auf jeder Seite 17 Ballverluste, einige davon haarsträubend schlimm.... Das sind Zahlen des Grauens: 84 Fehlwürfe auf beiden Seiten für 3 oder 2 Punkte oder von der Freiwurflinie sahen die tapferen 3394 Fans am Mittwochabend in der Chemnitzer Messe beim Eurocup-Spiel der Niners gegen die London Lions, das die Gäste mit 68:67 gewannen. Dazu gab es auf jeder Seite 17 Ballverluste, einige davon haarsträubend schlimm....