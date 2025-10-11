Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kostja Mushidi feiert einen seiner Treffer mit den Fans.
Kostja Mushidi feiert einen seiner Treffer mit den Fans. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
„Wir sind Profis, wir lieben das“: Woher die Spieler der Niners Chemnitz die Energie für ihr gelungenes Auftaktprogramm nehmen
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Mit 111:88 gewannen die Chemnitzer Basketballer das Heimspiel am Freitag gegen Ludwigsburg. Damit haben sie den ersten Akt einer langen Saison erfolgreich beendet. Wirklich freie Tage sind aber nicht in Sicht.

„Was meinst Du? Freie Tage? Nein. Wir müssen trainieren. Am Sonntag und am Montag sind Einheiten angesetzt“, sagte Rodrigo Pastore mit erstauntem Blick auf die Frage, ob es nach dem kräftezehrenden Programm der vergangenen Tage vielleicht ein freies Wochenende für seine Spieler geben könnte. Der Cheftrainer bittet die Basketballer der...
08.10.2025
7 min.
Maskenmann wider Willen, geniale Choreo und neue Lockerheit: Sechs Geschichten rund um das erste Heimspiel der Niners Chemnitz im Eurocup
Kostja Mushidi brach sich beim Sieg am Sonntag in Heidelberg das Nasenbein. Am Mittwoch konnte er aber schon wieder mitspielen – auch wenn die Maske drückte.
Die Chemnitzer Basketballer haben gegen Lietkabelis Panevezys aus Litauen deutlich mit 86:67 gewonnen. Das Spiel selbst war nach der Pause nicht mehr so aufregend, lieferte aber viele kleine Anekdoten.
Thomas Reibetanz
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
08:59 Uhr
5 min.
Hitze-Dramen in Hawaii: Philipp "durchgekocht" aufs Podium
Erschöpft, aber glücklich: Laura Philipp holte sich Platz drei auf Hawaii.
Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Jens Marx, dpa
06.10.2025
3 min.
Niners Chemnitz mit fast schon unheimlichem Verletzungspech: Zwei weitere Spieler fallen länger aus
John Newman erlitt im Spiel der Niners am Freitag gegen Hamburg einen Jochbeinbruch.
Und wieder hat es einen deutschen Spieler erwischt: Bis zum nächsten Bundesligaspiel am kommenden Freitag sind die Basketballer fast schon zu einer Nachverpflichtung verdammt.
Thomas Reibetanz
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
09:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
