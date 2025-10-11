„Wir sind Profis, wir lieben das“: Woher die Spieler der Niners Chemnitz die Energie für ihr gelungenes Auftaktprogramm nehmen

Mit 111:88 gewannen die Chemnitzer Basketballer das Heimspiel am Freitag gegen Ludwigsburg. Damit haben sie den ersten Akt einer langen Saison erfolgreich beendet. Wirklich freie Tage sind aber nicht in Sicht.

„Was meinst Du? Freie Tage? Nein. Wir müssen trainieren. Am Sonntag und am Montag sind Einheiten angesetzt", sagte Rodrigo Pastore mit erstauntem Blick auf die Frage, ob es nach dem kräftezehrenden Programm der vergangenen Tage vielleicht ein freies Wochenende für seine Spieler geben könnte. Der Cheftrainer bittet die Basketballer der...