Er gehört zu den wenigen Spielern der Niners, die nicht oft verletzt waren: der bulgarische Nationalspieler Yordan Minchev (links) beim Hinspiel in Trento.
Er gehört zu den wenigen Spielern der Niners, die nicht oft verletzt waren: der bulgarische Nationalspieler Yordan Minchev (links) beim Hinspiel in Trento.
Niners Chemnitz
Woche der Vorentscheidungen: Zwei Heimspiele mit Endspielcharakter für die Basketballer der Niners Chemnitz
Von Thomas Reibetanz
Am Mittwoch geht es gegen Dolomiti Trento um den Einzug ins Achtelfinale des Eurocups. Noch wichtiger aber ist am Samstag das Ostderby gegen die ebenfalls kriselnden Weißenfelser. Personell ist es weiterhin kritisch.

Nach dem Hinspiel war der Jubel groß. Mit 105:94 gewannen die Basketballer der Niners Chemnitz Mitte November im Eurocup bei Dolomiti Trento in Norditalien. Nachdem sie in der vergangenen Saison in der Champions League auswärts nur Niederlagen kassiert hatten und in der Spielzeit zuvor zwar den Titel im Fiba Europe Cup holen konnten, aber das...
