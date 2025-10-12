Zeigt diesen Kommentar niemals dem Cheftrainer: Diese Niners Chemnitz sind besser als der Europapokalsieger!

Niners Chemnitz
Noch ist nichts erreicht, es sind gerade einmal sechs Spiele gespielt. Das ist auch Sportredakteur Thomas Reibetanz klar. Und doch sagt er: Mit diesem Team ist alles möglich. Wirklich alles.
Zeigt diesen Text nicht Niners-Trainer Rodrigo Pastore! Wenn der zwei Dinge nicht mag, dann zu viel Lob schon so kurz nach dem Saisonstart und Vergleiche der aktuellen mit früheren Mannschaften. Beides kommt aber jetzt. Es muss einfach sein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.