Cheftrainer Rodrigo Pastore im Kreise seiner Spieler. Die neu formierte Mannschaft funktioniert schon bestens. Bild: Alexander Trienitz
Cheftrainer Rodrigo Pastore im Kreise seiner Spieler. Die neu formierte Mannschaft funktioniert schon bestens. Bild: Alexander Trienitz
Meinung
Niners Chemnitz
Zeigt diesen Kommentar niemals dem Cheftrainer: Diese Niners Chemnitz sind besser als der Europapokalsieger!
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Noch ist nichts erreicht, es sind gerade einmal sechs Spiele gespielt. Das ist auch Sportredakteur Thomas Reibetanz klar. Und doch sagt er: Mit diesem Team ist alles möglich. Wirklich alles.

Zeigt diesen Text nicht Niners-Trainer Rodrigo Pastore! Wenn der zwei Dinge nicht mag, dann zu viel Lob schon so kurz nach dem Saisonstart und Vergleiche der aktuellen mit früheren Mannschaften. Beides kommt aber jetzt. Es muss einfach sein.
