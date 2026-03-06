MENÜ
Kampf um den Ball mit Kostja Mushidi mittendrin. Viel Sehenswertes gab es beim Spiel der Niners Chemnitz in Würzburg nicht.
Niners-Trainer Rodrigo Pastore war am Ende der ersten Halbzeit ordentlich bedient – und er ließ das seine Spieler auch deutlich wissen.
Kostja Mushidi und die Niners Chemnitz sind heute in Würzburg zu Gast.
Amadou Sow steht heute erstmals nach längerer Verletzungspause wieder im Kader der Niners Chemnitz.
Niners Chemnitz
Zu wenig Biss, zu wenig Zielwasser: Niners Chemnitz verlieren Auswärtsspiel bei den Würzburg Baskets
Von Thomas Reibetanz
Vor dem Fiba-Break warfen sich die Chemnitzer Basketballer mit drei Siegen aus der Krise. Beim Neustart zeigten beide Teams kein gutes Spiel. Aber Würzburg traf halt besser. Hier der Ticker zur 69:81-Niederlage der Niners.

Würzburg.

Es war einer der Tiefpunkte dieser Saison. Mitte Dezember vergangenen Jahres verloren die Basketballer der Niners Chemnitz ihr Bundesligaheimspiel gegen die Würzburg Baskets mit 67:86. Es war die vierte Pleite in Folge, die Krise war da. Danach fingen sie sich, um zu Jahresbeginn in die nächste Krise zu schlittern, die sie mit drei Siegen in Folge im Februar wieder beendeten.

Ob die Achterbahnfahrt weitergeht oder nun endlich die geforderte Konstanz einzieht – das heutige Spiel in Würzburg wird eine Tendenz zeigen. Wie es läuft, lest Ihr hier.

