Zwei Paukenschläge bei den Niners Chemnitz: Mit Rückkehrer Kaza Kajami-Keane geht es erstmals in den Eurocup

Der Basketball-Bundesligist machte die erneute Verpflichtung des kanadischen Spielmachers nun offiziell. Zudem bestätigte die ULEB, dass der Verein international weiter aufsteigt.

Wenn Kaza Kajami-Keane etwas sagt, dann sind es stets wohl überlegte Worte. So ließ der erfahrene Basketballprofi, der schon für die kanadische Nationalmannschaft aufgelaufen ist, aufhorchen, als er im Sommer vergangenen Jahres sagte: „Nur wenigen Profis ist es in ihrer Karriere vergönnt, in so einer Mannschaft spielen zu dürfen.“...