Zwei verletzte deutsche Profis: Niners Chemnitz stehen vor Verpflichtung eines neuen Spielers

In der Basketball-Bundesliga musste zuletzt immer ein Nachwuchsmann den Kader komplettieren. Der Verein war auf der Suche nach einer Verstärkung – und ist nun wohl fündig geworden.

Christopher Wahren durfte am Mittwoch erstmals Europapokalluft in fremden Gefilden schnuppern. In der lauten Halle von Besiktas Istanbul erlebte der 18-Jährige die 88:93-Niederlage als Ersatzspieler der Niners Chemnitz mit. So aufregend das Erlebnis für den Nachwuchsmann auch gewesen ist – für die Chemnitzer Basketballer ist die aktuelle...