Niners Chemnitz
Zweiter starker Auftritt in Folge: Niners Chemnitz gewinnen umkämpftes Spiel gegen die Basketball Löwen aus Braunschweig
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Nach zuvor vier Niederlagen in Folge konnten die Chemnitzer bereits am Mittwoch gegen Ulm den Bock umstoßen. Am Samstag konnten sie in der Bundesliga beim 93:75 nachlegen. Hier unser Ticker zum Spiel.

Chemnitz.

Was es doch ausmacht, wenn mal nicht die halbe Stammmannschaft fehlt: Mit einer starken Leistung haben sich die Basketballer der Niners Chemnitz am Mittwoch zurückgemeldet. Im deutschen Duell im Eurocup gab es einen 89:78-Sieg gegen Ratiopharm Ulm. Entscheidenden Anteil daran hatte die Rückkehr der zwei Kapitäne Kaza Kajami-Keane und Kevin Yebo.

Heute steht das sechste Bundesligaspiel an, zu Gast sind die Basketball Löwen aus Braunschweig, die mit fünf Pflichtspielniederlagen in Folge in die Saison gestartet sind, am vergangenen Wochenende aber ebenfalls den Bock umstoßen konnten (92:71-Erfolg gegen Rostock). Wer den Niners heute zur Verfügung steht und wie die Partie läuft, lest Ihr hier.

