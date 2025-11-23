Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitzer Boxgala: Teilzeitprofi holt umstrittenen Sieg

Artur Reis (rechts) landet einen Treffer am Kopf von Mateusz Tryc. Bild: Imago
Artur Reis (rechts) landet einen Treffer am Kopf von Mateusz Tryc. Bild: Imago
Sport-Mix
Chemnitzer Boxgala: Teilzeitprofi holt umstrittenen Sieg
Von Knut Berger
Die SES-Boxgala hat zum dritten Mal in Chemnitz Station gemacht. Über ein Urteil diskutierten die 2300 Fans an diesem Abend ganz besonders.

Das gibt es selten. Nachdem Artur Reis als IBF-Titelträger den Kampf um die WBO-Europe-Meisterschaft im Halb-Schwergewicht gegen den bisherigen WBO-Champion Mateusz Tryc aus Polen gewonnen hatte, blieb überschwängliche Freude in der Ecke des Wolfsburgers aus. Denn das Urteil, das nach dem Kampf verkündet wurde, war durchaus umstritten. In dem...
Das könnte Sie auch interessieren
14.10.2025
4 min.
Chemnitzer Box-Gala mit einer Premiere
Promoter Ulf Steinforth (3.v.li.) veranstaltet am 22. November im Kraftverkehr Chemnitz die 3. Auflage der SES-Box-Gala. Den Hauptkampf bestreiten Artur Reis (2.v.l.) und der Pole Mateusz Tryc (2.v.re.). Trainiert werden die Sportler von Dirk Dzemski (li.) und Hubert Migaczew (re.).
In der Eventlocation Kraftverkehr Chemnitz wird am 22. November wieder geboxt. Bei einem Trainer dürften dabei ganz spezielle Erinnerungen wach werden.
Knut Berger
20.11.2025
4 min.
Große Box-Gala in Chemnitz: Promoter freut sich auf einen „geilen Kampf“
Der Wolfsburger Artur Reis (links) bestreitet bei der SES-Boxgala in Chemnitz gegen den Polen Mateusz Tryc den Hauptkampf.
Chemnitz ist am Samstag zum dritten Mal Schauplatz für die SES-Boxgala. In der Eventlocation Kraftverkehr werden ab 18 Uhr sieben Profikämpfe ausgetragen. Zudem gibt es in diesem Jahr eine Premiere.
Knut Berger
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
24.11.2025
1 min.
Friedensplan: Rubio weicht Frist für Zusage von Ukraine auf
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Bis Donnerstag sollte sich die Ukraine mit Blick auf den US-Friedensplan entscheiden - das hatte US-Präsident Trump ursprünglich forciert. Nun relativiert sein Außenminister Rubio die Frist.
Mehr Artikel