Chemnitzer Boxgala: Teilzeitprofi holt umstrittenen Sieg

Die SES-Boxgala hat zum dritten Mal in Chemnitz Station gemacht. Über ein Urteil diskutierten die 2300 Fans an diesem Abend ganz besonders.

Das gibt es selten. Nachdem Artur Reis als IBF-Titelträger den Kampf um die WBO-Europe-Meisterschaft im Halb-Schwergewicht gegen den bisherigen WBO-Champion Mateusz Tryc aus Polen gewonnen hatte, blieb überschwängliche Freude in der Ecke des Wolfsburgers aus. Denn das Urteil, das nach dem Kampf verkündet wurde, war durchaus umstritten. In dem...