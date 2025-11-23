Chemnitzer Boxgala: Teilzeitprofi holt umstrittenen Sieg

Sport-Mix
Die SES-Boxgala hat zum dritten Mal in Chemnitz Station gemacht. Über ein Urteil diskutierten die 2300 Fans an diesem Abend ganz besonders.
Das gibt es selten. Nachdem Artur Reis als IBF-Titelträger den Kampf um die WBO-Europe-Meisterschaft im Halb-Schwergewicht gegen den bisherigen WBO-Champion Mateusz Tryc aus Polen gewonnen hatte, blieb überschwängliche Freude in der Ecke des Wolfsburgers aus. Denn das Urteil, das nach dem Kampf verkündet wurde, war durchaus umstritten. In dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.