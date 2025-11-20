Große Box-Gala in Chemnitz: Promoter freut sich auf einen „geilen Kampf“

Chemnitz ist am Samstag zum dritten Mal Schauplatz für die SES-Boxgala. In der Eventlocation Kraftverkehr werden ab 18 Uhr sieben Profikämpfe ausgetragen. Zudem gibt es in diesem Jahr eine Premiere.

Obwohl die SES -Boxgala erst am Samstag in der Eventlocation „Kraftverkehr" stattfindet, sind die teilnehmenden Faustkämpfer bereits am Freitag gefordert. Dann findet ab 15 Uhr im Feel Good Club an der Dittersdorfer Straße das offizielle Wiegen statt. Alle Boxfans dürfen bei diesem öffentlichen Akt dabei sein. Dann wird auch festgestellt,...