  • Große Box-Gala in Chemnitz: Promoter freut sich auf einen „geilen Kampf“

Der Wolfsburger Artur Reis (links) bestreitet bei der SES-Boxgala in Chemnitz gegen den Polen Mateusz Tryc den Hauptkampf.
Der Wolfsburger Artur Reis (links) bestreitet bei der SES-Boxgala in Chemnitz gegen den Polen Mateusz Tryc den Hauptkampf. Bild: Knut Berger
Max Suske (r.) ist bei der SES -Boxgala dabei.
Max Suske (r.) ist bei der SES -Boxgala dabei. Bild: Uwe Koch
Wollen Einigkeit im Boxsport: Promoter Ulf Steinforth (l.) und der Chemnitzer Boxexperte Olaf Leib.
Wollen Einigkeit im Boxsport: Promoter Ulf Steinforth (l.) und der Chemnitzer Boxexperte Olaf Leib. Bild: Knut Berger
Sport-Mix
Große Box-Gala in Chemnitz: Promoter freut sich auf einen „geilen Kampf“
Von Knut Berger
Chemnitz ist am Samstag zum dritten Mal Schauplatz für die SES-Boxgala. In der Eventlocation Kraftverkehr werden ab 18 Uhr sieben Profikämpfe ausgetragen. Zudem gibt es in diesem Jahr eine Premiere.

Obwohl die SES -Boxgala erst am Samstag in der Eventlocation „Kraftverkehr“ stattfindet, sind die teilnehmenden Faustkämpfer bereits am Freitag gefordert. Dann findet ab 15 Uhr im Feel Good Club an der Dittersdorfer Straße das offizielle Wiegen statt. Alle Boxfans dürfen bei diesem öffentlichen Akt dabei sein. Dann wird auch festgestellt,...
