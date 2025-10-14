Chemnitzer Box-Gala mit einer Premiere

In der Eventlocation Kraftverkehr Chemnitz wird am 22. November wieder geboxt. Bei einem Trainer dürften dabei ganz spezielle Erinnerungen wach werden.

Für Dirk Dzemski gibt es keine Frage. Wenn die SES-Box-Gala in Chemnitz gastiert, werden die Kämpfe in einer besonderen Location ausgetragen. Am 22. November fliegen zum nunmehr dritten Mal dort die Fäuste durch die Luft, wo einst vor allem Lastwagen des VEB Kraftverkehr Karl-Marx-Stadt gewartet und repariert wurden.