Die Eispiraten Crimmitschau haben den sechsten Heimsieg in Folge gefeiert.
Die Eispiraten Crimmitschau haben den sechsten Heimsieg in Folge gefeiert. Bild: Andreas Kretschel
Das Kunsteisstadion im Sahnpark war mit 5222 Zuschauern ausverkauft.
Das Kunsteisstadion im Sahnpark war mit 5222 Zuschauern ausverkauft. Bild: Andreas Kretschel
Adam McCormick (Nummer 7) freut sich über einen Doppelpack.
Adam McCormick (Nummer 7) freut sich über einen Doppelpack. Bild: Andreas Kretschel
Corey Mackin erzielt in der 52. Minute den Siegtreffer für die Eispiraten.
Corey Mackin erzielt in der 52. Minute den Siegtreffer für die Eispiraten. Bild: Andreas Kretschel
Update
Eispiraten Crimmitschau
Ausverkauftes Haus und Aufholjagd: Eispiraten Crimmitschau gewinnen Sachsenderby gegen Lausitzer Füchse
Redakteur
Von Holger Frenzel
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat den sechsten Heimsieg in Folge eingefahren und das Kunsteisstadion im Sahnpark in ein Tollhaus verwandelt. Was Doppel-Torschütze Adam McCormick zur Reaktion nach dem Rückstand und der Unterstützung von den Rängen sagt.

Er kann besser Eishockey spielen als tanzen. Adam McCormick hat am Sonntag die Eispiraten Crimmitschau mit einem Doppelpack zum 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)-Sieg gegen die Lausitzer Füchse aus Weißwasser geschossen. Die Aufforderung der Fans aus Heine- und Attacke-Kurve ließ kurz nach der Schlusssirene nicht lange auf sich warten. Der 25-jährige...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
