Ausverkauftes Haus und Aufholjagd: Eispiraten Crimmitschau gewinnen Sachsenderby gegen Lausitzer Füchse

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat den sechsten Heimsieg in Folge eingefahren und das Kunsteisstadion im Sahnpark in ein Tollhaus verwandelt. Was Doppel-Torschütze Adam McCormick zur Reaktion nach dem Rückstand und der Unterstützung von den Rängen sagt.

Er kann besser Eishockey spielen als tanzen. Adam McCormick hat am Sonntag die Eispiraten Crimmitschau mit einem Doppelpack zum 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)-Sieg gegen die Lausitzer Füchse aus Weißwasser geschossen. Die Aufforderung der Fans aus Heine- und Attacke-Kurve ließ kurz nach der Schlusssirene nicht lange auf sich warten. Der 25-jährige...