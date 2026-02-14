Die Zweitliga-Eishockeyspieler aus Crimmitschau waren den Regensburgern klar unterlegen. Was laut Trainer Jussi Tuore beim nächsten Spiel anders laufen muss.

Am Freitag (passenderweise dem 13.) waren die Eispiraten Crimmitschau bei den Eisbären Regensburg gefordert und kassierten vor knapp 4400 Zuschauern in der Donau-Arena eine klare 0:6-Niederlage. Die Gastgeber gingen mit Rückenwind in die Partie: In der DEL2 rangieren sie derzeit auf Platz fünf und sind klar auf Playoff-Kurs. Entsprechend...