„Das Ding ist richtig explodiert“: Eispiraten Crimmitschau machen Klassenerhalt in der DEL 2 perfekt

Vor knapp 4000 Zuschauern hat das Team um Kapitän Tobias Lindberg im siebenten und letzten Spiel gegen Regensburg mit 4:0 gewonnen. Trainer Jussi Tuores und Verteidiger Mirko Sacher sprechen über Schlüsselfaktoren.

Sportlich haben die Eispiraten Crimmitschau den Klassenerhalt in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) gesichert. Sie setzten sich in der Play-down-Serie gegen die Eisbären Regensburg in sieben Spielen durch. In der letzten und entscheidenden Partie gewannen die Westsachsen am Sonntagabend mit 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). „Ich bin stolz auf das...