Ein Foto, was für die Teamleistung steht: Torhüter Kevin Reich liegt am Boden und Verteidiger Gregory Kreutzer sichert den Kasten.
Ein Foto, was für die Teamleistung steht: Torhüter Kevin Reich liegt am Boden und Verteidiger Gregory Kreutzer sichert den Kasten. Bild: Mathias M. Lehmann
Ein Foto, was für die Teamleistung steht: Torhüter Kevin Reich liegt am Boden und Verteidiger Gregory Kreutzer sichert den Kasten.
Ein Foto, was für die Teamleistung steht: Torhüter Kevin Reich liegt am Boden und Verteidiger Gregory Kreutzer sichert den Kasten. Bild: Mathias M. Lehmann
Eispiraten Crimmitschau
„Das ist ein absoluter Mannschaftssieg“: Die Stimmen zum Sieg der Eispiraten Crimmitschau bei der Düsseldorfer EG
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einer langen Anreise und trotz des Ausfalls von wichtigen Akteuren jubelt der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau erstmals im riesigen PSD Bank Dome. Wie Verteidiger Ole Olleff, Stürmer Tim McGauley und Trainer Jussi Tuores den Auftritt analysieren.

Ein kleiner Kader sorgt für eine faustdicke Überraschung: Die personell dezimierten Eispiraten Crimmitschau haben am Dienstagabend bei der Düsseldorfer EG mit 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) gewonnen. Sie feierten damit den ersten Sieg gegen den Traditionsverein, der im Frühjahr von der DEL in die DEL 2 abgestiegen ist. Louis Brune, Ole Olleff, Mirko...
