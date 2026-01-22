„Die große Beule an der Schläfe wird langsam blau“: Robin Veber von den Eispiraten Crimmitschau über Verletzung, Einsatz-Chance und Zusammenhalt

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat weiter nur einen Mini-Kader zur Verfügung. Warum das Comeback des 22-jährigen Stürmers auf der Kippe steht und was er in Drucksituationen beobachtet.
Kopfschmerzen und Beule erinnern Robin Veber immer noch an einen harten Faustkampf. Der Stürmer des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau verbrachte die Nacht von Sonntag zu Montag als Vorsichtsmaßnahme in einem Krankenhaus. Beim 2:1-Sieg am Dienstagabend gegen Ravensburg fehlte der Offensivmann – aufgrund von Sperre und Verletzung....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.