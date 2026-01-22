MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Robin Veber (vorn) kommt in 32 Partien auf drei Tore und eine Vorlage.
Robin Veber (vorn) kommt in 32 Partien auf drei Tore und eine Vorlage. Bild: Andreas Kretschel
Robin Veber (vorn) kommt in 32 Partien auf drei Tore und eine Vorlage.
Robin Veber (vorn) kommt in 32 Partien auf drei Tore und eine Vorlage. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
„Die große Beule an der Schläfe wird langsam blau“: Robin Veber von den Eispiraten Crimmitschau über Verletzung, Einsatz-Chance und Zusammenhalt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat weiter nur einen Mini-Kader zur Verfügung. Warum das Comeback des 22-jährigen Stürmers auf der Kippe steht und was er in Drucksituationen beobachtet.

Kopfschmerzen und Beule erinnern Robin Veber immer noch an einen harten Faustkampf. Der Stürmer des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau verbrachte die Nacht von Sonntag zu Montag als Vorsichtsmaßnahme in einem Krankenhaus. Beim 2:1-Sieg am Dienstagabend gegen Ravensburg fehlte der Offensivmann – aufgrund von Sperre und Verletzung....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
21.01.2026
4 min.
Fan-Protest, Pommes-Wurf, Top-Unterzahl und Topscorer-Verletzung: Freud und Leid bei den Eispiraten Crimmitschau
Ungewöhnliche Szene nach dem Pommes-Wurf: Eismeister Enrico Hamori wird von einem Linienrichter zum Reinigungseinsatz gezogen.
Der Eishockey-Zweitligist hat am Dienstagabend seine Negativserie mit einem 2:1-Sieg gegen Ravensburg beendet. Topcporer Corey Mackin hat sich verletzt. Mittlerweile steht fest, wie lange er etwa ausfällt.
Holger Frenzel
19.01.2026
4 min.
Eispiraten Crimmitschau verlieren in Landshut: Stürmer Robin Veber verbringt nach Faustkampf eine Nacht im Krankenhaus
Eispiraten-Kapitän Dominic Walsh haderte am Freitag und am Sonntag mit einigen Schiedsrichter-Entscheidungen.
Schwere Tage für den Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau. Trotz des Doppelpacks von Corey Mackin gab es keine Punkte für den Mini-Kader. Teammanager Ronny Bauer spricht über die Personallage.
Holger Frenzel
Mehr Artikel