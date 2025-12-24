MENÜ
Lutz Höfer moderiert die Nachwuchs-Präsentation im Kunsteisstadion. Der Eishockey-Obmann feiert am Heiligabend seinen 65. Geburtstag.
Lutz Höfer moderiert die Nachwuchs-Präsentation im Kunsteisstadion. Der Eishockey-Obmann feiert am Heiligabend seinen 65. Geburtstag. Bild: Andreas Kretschel
Eishockey-Multitalent aus Crimmitschau wird 65 Jahre: Was hat Lutz Höfer im Sahnpark noch nicht gemacht?
Von Holger Frenzel
Der Eishockey-Obmann des ETC feiert am Heiligabend einen halbrunden Geburtstag. Wie der Jubilar den Tag verbringt, was er sich für die Zukunft vornimmt und welche nachdenklichen Töne er anschlägt.

Von A wie Ausrüster und B wie Busfahrer bis Z wie Zeitnehmer. Lutz Höfer ist ein Multi-Talent am Eishockey-Standort in Crimmitschau. Er sitzt - unter anderem - auf der Eismaschine, am Mischpult und im Kampfgericht. Wer die (unvollständige) Aufzählung seiner vielen Aufgaben auf und neben dem Eis umgehen will, ändert einfach die Fragestellung:...
