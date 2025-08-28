Eispiraten Crimmitschau: Allrounder Dominic Walsh ist für die Abwehr eingeplant

Der Eishockey-Zweitligist testet zweimal auswärts, in der Defensive gibt es dabei einen großen Konkurrenzkampf. Wird Trainer Jussi Tuores einen Kapitän bestimmen oder von den Profis wählen lassen?

Der Kampf um die Stammplätze in der Abwehr der Eispiraten Crimmitschau verspricht Spannung. Acht Verteidiger gehören zum Kader, dazu kommt Dominic Walsh. Der Allrounder, der in der Offensive und in der Defensive spielen kann, kam bei den Tests gegen Selb und Deggendorf ebenfalls in der Hintermannschaft zum Einsatz. „Es wird also einige Spieler...