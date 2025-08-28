Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trainer Jussi Tuores hat viele Optionen für die Abwehr: Nur sieben der neun Verteidiger können beim Test in Plzen spielen.
Trainer Jussi Tuores hat viele Optionen für die Abwehr: Nur sieben der neun Verteidiger können beim Test in Plzen spielen. Bild: Andreas Kretschel
Trainer Jussi Tuores hat viele Optionen für die Abwehr: Nur sieben der neun Verteidiger können beim Test in Plzen spielen.
Trainer Jussi Tuores hat viele Optionen für die Abwehr: Nur sieben der neun Verteidiger können beim Test in Plzen spielen. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Allrounder Dominic Walsh ist für die Abwehr eingeplant
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist testet zweimal auswärts, in der Defensive gibt es dabei einen großen Konkurrenzkampf. Wird Trainer Jussi Tuores einen Kapitän bestimmen oder von den Profis wählen lassen?

Der Kampf um die Stammplätze in der Abwehr der Eispiraten Crimmitschau verspricht Spannung. Acht Verteidiger gehören zum Kader, dazu kommt Dominic Walsh. Der Allrounder, der in der Offensive und in der Defensive spielen kann, kam bei den Tests gegen Selb und Deggendorf ebenfalls in der Hintermannschaft zum Einsatz. „Es wird also einige Spieler...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
25.08.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Für die neue Paradereihe gibt es bereits eine passende Bezeichnung
Tim McGauley (Mitte) nimmt die Glückwünsche zu einem Powerplay-Tor entgegen.
Beim Eishockey-Zweitligist stürmen Corey Mackin und Dylan Wruck mit Louis Brune. Dabei handelt es sich um einen Rohdiamanten. Wie viele Tore traut Trainer Jussi Tuores dem Neuzugang zu?
Holger Frenzel
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
24.08.2025
4 min.
Eispiraten Crimmitschau gewinnen CCM-Cup: Corey Mackin schießt sein Team zum Turniersieg
Corey Mackin versenkte den Puck am Wochenende viermal im gegnerischen Kasten.
Mehr als 3500 Zuschauer waren am Wochenende im Kunsteisstadion im Sahnpark. Die Gastgeber konnten gegen die Oberligisten aus Selb und aus Deggendorf ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Dabei fehlten etliche Stammkräfte.
Holger Frenzel
Mehr Artikel