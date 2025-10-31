Eispiraten Crimmitschau an Halloween in Torlaune: 5:0-Kantersieg gegen den EHC Freiburg

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau kann sich auf seine Special-Teams verlassen. Die Hausherren trafen vor 2823 Zuschauern zweimal im Powerplay. Torhüter Kevin Reich blieb erneut ohne Gegentor.
Clever und souverän. So haben die Eispiraten Crimmitschau den siebenten Sieg der Saison eingefahren. Sie feierten am Freitagabend gegen das erschreckend schwache Schlusslicht EHC Freiburg einen 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)-Sieg. Vier verschiedene Cracks trugen sich in die Torschützenliste ein. Torhüter Kevin Reich blieb zum dritten Mal in dieser Saison...
