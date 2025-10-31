Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit vollem Einsatz: Denis Shevyrin und seine Teamkollegen haben gegen Freiburg drei Punkte eingefahren.
Mit vollem Einsatz: Denis Shevyrin und seine Teamkollegen haben gegen Freiburg drei Punkte eingefahren. Bild: Mario Jahn
Mit vollem Einsatz: Denis Shevyrin und seine Teamkollegen haben gegen Freiburg drei Punkte eingefahren.
Mit vollem Einsatz: Denis Shevyrin und seine Teamkollegen haben gegen Freiburg drei Punkte eingefahren. Bild: Mario Jahn
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau an Halloween in Torlaune: 5:0-Kantersieg gegen den EHC Freiburg
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau kann sich auf seine Special-Teams verlassen. Die Hausherren trafen vor 2823 Zuschauern zweimal im Powerplay. Torhüter Kevin Reich blieb erneut ohne Gegentor.

Clever und souverän. So haben die Eispiraten Crimmitschau den siebenten Sieg der Saison eingefahren. Sie feierten am Freitagabend gegen das erschreckend schwache Schlusslicht EHC Freiburg einen 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)-Sieg. Vier verschiedene Cracks trugen sich in die Torschützenliste ein. Torhüter Kevin Reich blieb zum dritten Mal in dieser Saison...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.10.2025
2 min.
„In der Defensive hat es überhaupt nicht gepasst“: Eispiraten Crimmitschau verlieren auswärts in Weiden
Die Defensivleistung seiner Profis sorgt bei Trainer Jussi Tuores für schlechte Laune.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat am Freitagabend eine unnötige Niederlage kassiert. Ausgerechnet ein gebürtiger Sache, der im Trikot der Blue Devils spielt, avancierte zum Matchwinner.
Holger Frenzel
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
03.10.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau verlieren Heimspiel gegen Bad Nauheim: „Goldhelm“ Tim McGauley erwischt einen schwarzen Tag
Corey Mackin trifft im Powerplay zum 1:1-Ausgleich.
Vor 3121 Zuschauern hat der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau sein erstes Heimspiel verloren. Die Umstellungen von Trainer Jussi Tuores brachten nicht den gewünschten Erfolg.
Holger Frenzel
17:48 Uhr
2 min.
Polizei: 30 Festnahmen bei Hochrisiko-Spiel in Berlin
Fußballfans verließen das Olympiastadion nach dem Spiel der Hertha gegen Dynamo Dresden unter den kritischen Blicken etlicher Polizisten.
Vor dem Spiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden war die Stimmung gereizt. Nach dem Sieg der Berliner blieb es nach Einschätzung der Polizei dagegen ruhig.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
Mehr Artikel