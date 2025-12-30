Eispiraten Crimmitschau bleiben bei Ligamitfavorit Kassel Huskies im letzten Spiel des Jahres ohne Punkte

Nach zwei knappen Heimsiegen mussten sich die Westsachsen am Dienstagabend geschlagen geben. Das ist aber nicht der Grund, warum die Eishockeyprofis auf eine große Silvesterparty verzichten dürften.

Es war am Dienstagabend ein Ergebnis für die Eispiraten Crimmitschau, das in die Kategorie „verschmerzbar“ fällt. Denn immerhin hatten die Westsachsen bei den Kassel Huskies im letzten Spiel des Jahres eine ordentliche Aufgabe vor der Brust, da die Nordhessen in dieser Saison einmal mehr zu den Mitfavoriten auf die Meisterschaft in der DEL 2...