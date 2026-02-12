Eispiraten Crimmitschau empfangen die Düsseldorfer EG: „Besser geht’s nicht!“

Am Sonntag gibt es im Eisstadion im Sahnpark ein Zweitliga-Eishockeyduell der besonderen Art. Was das mit einem Sonderzug, Männerballett und Feierabendbier zu tun hat.

Am kommenden Sonntag steht im Eisstadion im Sahnpark ein besonderes Duell an: Die Eispiraten Crimmitschau empfangen in der DEL 2 mit der Düsseldorfer EG einen der traditionsreichsten Eishockeyclubs Deutschlands. Das Aufeinandertreffen verspricht nicht nur sportlich Brisanz, sondern soll auch abseits des Eises zu einem besonderen Ereignis werden....