Das Eisstadion am Sahnpark wird zum Tollhaus, wenn am Sonntag die Düsseldorfer EG zu Gast ist.
Das Eisstadion am Sahnpark wird zum Tollhaus, wenn am Sonntag die Düsseldorfer EG zu Gast ist. Bild: IMAGO/Maximilian Koch
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau empfangen die Düsseldorfer EG: „Besser geht’s nicht!“
Von Lukas Strechel
Anhören
0:00 Anhören

Am Sonntag gibt es im Eisstadion im Sahnpark ein Zweitliga-Eishockeyduell der besonderen Art. Was das mit einem Sonderzug, Männerballett und Feierabendbier zu tun hat.

Am kommenden Sonntag steht im Eisstadion im Sahnpark ein besonderes Duell an: Die Eispiraten Crimmitschau empfangen in der DEL 2 mit der Düsseldorfer EG einen der traditionsreichsten Eishockeyclubs Deutschlands. Das Aufeinandertreffen verspricht nicht nur sportlich Brisanz, sondern soll auch abseits des Eises zu einem besonderen Ereignis werden....
