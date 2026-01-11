Eispiraten Crimmitschau erkämpfen einen Punkt gegen Regensburg: Schwache Offensive und tolle Moral

Bei klirrender Kälte hat sich Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau mit der Schlusssirene in die Verlängerung gerettet. Vor der Saison-Minuskulisse kamen die Hausherren erst im letzten Drittel auf Betriebstemperatur.

Mit einem Punkt haben sich die Eispiraten Crimmitschau am Sonntag begnügen müssen. Sie verloren ihr Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg mit 2:3 (0:2, 0:0, 2:0, 0:1) nach Verlängerung. Die wichtigsten Erkenntnisse des Duells: Die Mannschaft aus Crimmitschau präsentiert sich mit Problemen in der Offensive und verfügt über eine intakte...