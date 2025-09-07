Eispiraten Crimmitschau: Fans sehen schon in der Vorbereitung das skurrilste (Eigen)-Tor der Saison

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat seine beiden Testspiele am Wochenende verloren. Nach der Pleite in Feldkirch folgte eine Niederlage gegen Weißwasser. Zudem traf eine Hiobsbotschaft zum Ausfall eines Verteidigers ein.
Ein skurriles und ungewöhnliches Tor sorgt nach dem Sachsenderby zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Lausitzer Füchsen für Gesprächsstoff: Eispiraten-Stürmer Vincent Saponari schoss die Scheibe in der 35. Minute bei einer angezeigten Strafe gegen die Gäste in den eigenen Kosten. In dem Moment befand sich Eispiraten-Torhüter...
