Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Torhüter Christian Schneider kassierte einen mehr als ungewöhnlichen Gegentreffer.
Torhüter Christian Schneider kassierte einen mehr als ungewöhnlichen Gegentreffer. Bild: Andreas Kretschel
Torhüter Christian Schneider kassierte einen mehr als ungewöhnlichen Gegentreffer.
Torhüter Christian Schneider kassierte einen mehr als ungewöhnlichen Gegentreffer. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Fans sehen schon in der Vorbereitung das skurrilste (Eigen)-Tor der Saison
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat seine beiden Testspiele am Wochenende verloren. Nach der Pleite in Feldkirch folgte eine Niederlage gegen Weißwasser. Zudem traf eine Hiobsbotschaft zum Ausfall eines Verteidigers ein.

Ein skurriles und ungewöhnliches Tor sorgt nach dem Sachsenderby zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Lausitzer Füchsen für Gesprächsstoff: Eispiraten-Stürmer Vincent Saponari schoss die Scheibe in der 35. Minute bei einer angezeigten Strafe gegen die Gäste in den eigenen Kosten. In dem Moment befand sich Eispiraten-Torhüter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
3 min.
Pech und Ratlosigkeit: Stimmen der Eispiraten Crimmitschau zum Eigentor aus dem Kuriositätenkabinett
Einfach nur bedient: Trainer Jussi Tuores und seine Profis ärgern sich über das Eigentor.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau sorgt im Testspiel für eine Szene mit Seltenheitswert. Was Stürmer Vincent Saponari, Torhüter Christian Schneider und Trainer Jussi Tuores zum ungewöhnlichen Gegentor durch den Kopf geht.
Holger Frenzel
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
08.09.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau schon wieder mit Verletzungspech: Sorgen um Stürmer Tim Lutz
Stürmer Tim Lutz fällt mit einer Schulterverletzung aus.
Der Eishockey-Zweitligist muss einen schwerwiegenden Ausfall verkraften. Trainer Jussi Tuores und Teammanager Ronny Bauer sondieren den Spielermarkt. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
11:19 Uhr
3 min.
Deutschland zieht immer mehr ausländische Studierende an
Rund 17 Prozent aller 2,87 Millionen Studierenden in Deutschland kommen laut Statistischem Bundesamt aus dem Ausland. (Archivbild)
Magnet für ausländische Studierende, stark bei MINT-Abschlüssen, aber weiterhin eine große Kluft beim Bildungserfolg – eine jährliche OECD-Studie zeigt für Deutschland wie immer Licht und Schatten.
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
11:15 Uhr
5 min.
Frankreich sucht nach Regierungssturz neuen Premier
Premier Bayrou wollte sich mit der Vertrauensfrage Rückenwind für seine Sparpläne holen - das ging nach hinten los.
Erneut ist eine französische Regierung gescheitert. Das schuldengeplagte Land braucht nun rasch einen neuen Premier. Und Präsident Macron muss schauen, dass er aus der Schusslinie kommt.
Mehr Artikel