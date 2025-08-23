Eispiraten Crimmitschau: Freude über Mackin-Doppelpack wird von Shevyrin-Verletzung getrübt

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat das Testspiel gegen Selb mit 3:1 gewonnen. Mehr als 2.000 Zuschauer verfolgten den ersten Auftritt im Kunsteisstadion im Sahnpark. Welche Stammkräfte fehlten.

