Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Corey Mackin (rotes Trikot) steuerte zwei Tore zum Eispiraten-Sieg bei.
Corey Mackin (rotes Trikot) steuerte zwei Tore zum Eispiraten-Sieg bei. Bild: Andreas Kretschel
Corey Mackin (rotes Trikot) steuerte zwei Tore zum Eispiraten-Sieg bei.
Corey Mackin (rotes Trikot) steuerte zwei Tore zum Eispiraten-Sieg bei. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Freude über Mackin-Doppelpack wird von Shevyrin-Verletzung getrübt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat das Testspiel gegen Selb mit 3:1 gewonnen. Mehr als 2.000 Zuschauer verfolgten den ersten Auftritt im Kunsteisstadion im Sahnpark. Welche Stammkräfte fehlten.

Ein Doppelpack von Corey Mackin und ein Tor von Ole Olleff haben den Eispiraten Crimmitschau den ersten Sieg in der Saisonvorbereitung beschert. Die Schützlinge von Trainer Jussi Tuores gewannen am Freitagabend gegen den Oberligisten Selber Wölfe mit 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). Stark war die Kulisse im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau: 2008...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
24.08.2025
4 min.
Eispiraten Crimmitschau gewinnen CCM-Cup: Corey Mackin schießt sein Team zum Turniersieg
Corey Mackin versenkte den Puck am Wochenende viermal im gegnerischen Kasten.
Mehr als 3500 Zuschauer waren am Wochenende im Kunsteisstadion im Sahnpark. Die Gastgeber konnten gegen die Oberligisten aus Selb und aus Deggendorf ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Dabei fehlten etliche Stammkräfte.
Holger Frenzel
12:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.08.2025
 11 Bilder
Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.
25.08.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Für die neue Paradereihe gibt es bereits eine passende Bezeichnung
Tim McGauley (Mitte) nimmt die Glückwünsche zu einem Powerplay-Tor entgegen.
Beim Eishockey-Zweitligist stürmen Corey Mackin und Dylan Wruck mit Louis Brune. Dabei handelt es sich um einen Rohdiamanten. Wie viele Tore traut Trainer Jussi Tuores dem Neuzugang zu?
Holger Frenzel
Mehr Artikel