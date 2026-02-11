Eispiraten Crimmitschau gelingt gegen den direkten Konkurrenten aus Weiden ein wichtiger Sieg

Dank einer kämpferischen Leistung nahm der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen am Dienstagabend drei Punkte mit nach Hause. Warum das nicht nur für den Kopf wichtig war.

Das tat gut: Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge konnte Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau am Dienstagabend endlich wieder einen Sieg bejubeln. Und das, obwohl die Westsachsen bei den Blue Devils Weiden einmal mehr stark ersatzgeschwächt antreten mussten: Nur 15 Feldspieler hatte Trainer Jussi Tuores zur Verfügung. Zum ohnehin gut... Das tat gut: Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge konnte Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau am Dienstagabend endlich wieder einen Sieg bejubeln. Und das, obwohl die Westsachsen bei den Blue Devils Weiden einmal mehr stark ersatzgeschwächt antreten mussten: Nur 15 Feldspieler hatte Trainer Jussi Tuores zur Verfügung. Zum ohnehin gut...