Eispiraten Crimmitschau gewinnen gegen Ravensburg: Jubel über genialen Spielzug und Sorge um angeschlagenen Topscorer

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau beendet seine Negativserie. Die Mannschaft von Trainer Jussi Tuores, der seinen Vertrag verlängert hat, zeigte vor 1248 Zuschauern eine tolle Leistung - hinten kompakt und vorn spielfreudig.

Der Spielzug wird in keinem Saison-Rückblick fehlen. Corey Mackin dreht sich um die eigene Achse und bedient Dylan Wruck, der Torschütze Tim McGauley im richtigen Moment freispielt. Das Tor zum 1:1-Ausgleich war am Dienstagabend bereits das Eintrittsgeld wert. Die Eispiraten Crimmitschau haben sich kampfstark in der Defensive und spielfreudig in... Der Spielzug wird in keinem Saison-Rückblick fehlen. Corey Mackin dreht sich um die eigene Achse und bedient Dylan Wruck, der Torschütze Tim McGauley im richtigen Moment freispielt. Das Tor zum 1:1-Ausgleich war am Dienstagabend bereits das Eintrittsgeld wert. Die Eispiraten Crimmitschau haben sich kampfstark in der Defensive und spielfreudig in...