Eispiraten Crimmitschau jubeln im fünften Spiel der Play-downs: Klassenerhalt ist in greifbarer Nähe

Doppel-Torschütze Tim Lutz und Torhüter Oleg Shlin ragten vor 2324 Zuschauern aus dem Eispiraten-Team heraus. Damit machte das Team auch einem Eishockey-Funktionär ein Geschenk zum runden Geburtstag.

Den nächsten Schritt zum Klassenerhalt in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) haben die Eispiraten Crimmitschau am Dienstagabend gemacht. Die Westsachsen erkämpften in den Play-downs einen 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)-Sieg gegen die Eisbären Regensburg. Damit gingen Kapitän Tobias Lindberg und Co. in der Serie im Modus „best of seven“ mit 3:2 in...