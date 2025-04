Eispiraten Crimmitschau jubeln im vierten Spiel der Play-downs: Nach 5:3-Sieg in Regensburg ist im Abstiegskampf alles wieder offen

Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen hat eine tolle Moral gezeigt. Corey Mackin stellte mit einem Doppelpack die Weichen zum Erfolg in der Oberpfalz. Keeper Oleg Shilin gab eine Torvorlage.

Die erhoffte Reaktion nach der Heimpleite am Freitagabend hat beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau nicht lange auf sich warten lassen. Die Mannschaft von Trainer Jussi Tuores gewann am Sonntagabend auswärts mit 5:3 (0:1, 2:1, 3:1) bei den Eisbären Regensburg. Damit steht es in der Play-down-Serie nun 2:2. Das Team, welches zuerst...