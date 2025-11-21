Eispiraten Crimmitschau: Jussi Tuores freut sich über Comeback von Sebastian Becker im Sahnpark

Der Eishockey-Stammverein nimmt einen Trainerwechsel im U17-Team vor. Die Verantwortlichen setzen auf den ehemaligen Co-Trainer der Eispiraten. In welchen Bereichen wäre eine Zusammenarbeit denkbar?

Sebastian Becker steht wieder im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau auf dem Eis. Sein Aufgabenfeld hat sich aber geändert: Der ehemalige Co-Trainer der Eispiraten betreut nun als Coach die U17-Talente des Stammvereins ETC. Er wurde am Dienstag vorgestellt – als Nachfolger von Simon Steiner.