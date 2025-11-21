Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jussi Tuores freut sich über die Rückkehr von Sebastian Becker in das Kunsteisstadion im Sahnpark.
Jussi Tuores freut sich über die Rückkehr von Sebastian Becker in das Kunsteisstadion im Sahnpark. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Jussi Tuores freut sich über die Rückkehr von Sebastian Becker in das Kunsteisstadion im Sahnpark.
Jussi Tuores freut sich über die Rückkehr von Sebastian Becker in das Kunsteisstadion im Sahnpark. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Jussi Tuores freut sich über Comeback von Sebastian Becker im Sahnpark
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Stammverein nimmt einen Trainerwechsel im U17-Team vor. Die Verantwortlichen setzen auf den ehemaligen Co-Trainer der Eispiraten. In welchen Bereichen wäre eine Zusammenarbeit denkbar?

Sebastian Becker steht wieder im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau auf dem Eis. Sein Aufgabenfeld hat sich aber geändert: Der ehemalige Co-Trainer der Eispiraten betreut nun als Coach die U17-Talente des Stammvereins ETC. Er wurde am Dienstag vorgestellt – als Nachfolger von Simon Steiner.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
17.11.2025
4 min.
Eispiraten Crimmitschau mit Verletzungspech: Wie die Suche nach einem neuen Ausländer läuft
Stürmer Vincent Saponari hat sich am Sonntag an der rechten Schulter verletzt. Er verließ schon nach 37 Sekunden das Eis.
Beim Eishockey-Zweitligisten drohen Ladislav Zikmund und Vincent Saponari lange Pausen. „Freie Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen zur Suche nach Verstärkungen. Bis wann Vollzug gemeldet werden soll und was das Budget zulässt.
Holger Frenzel
18.11.2025
2 min.
Trainerkarussell dreht sich am Eishockey-Standort in Crimmitschau: Sebastian Becker kehrt in den Sahnpark zurück
Sebastian Becker kehrt als Trainer in das Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau zurück.
Der ehemalige Co-Trainer der Eispiraten übernimmt die Verantwortung für das U-17-Team des Stammvereins. Landen – in den nächsten Wochen – noch mehr Aufgaben auf dem Tisch des 35-Jährigen?
Holger Frenzel
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
Mehr Artikel