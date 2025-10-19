Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das hatten sich die in rot spielenden Eispiraten am Sonntag anders vorgestellt. Sie kassierten eine 4:6-Heimniederlage gegen Aufsteiger Bietigheim.
Das hatten sich die in rot spielenden Eispiraten am Sonntag anders vorgestellt. Sie kassierten eine 4:6-Heimniederlage gegen Aufsteiger Bietigheim. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Katastrophale Abwehrleistung führt zur Heimniederlage
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Tage nach dem Sieg beim Spitzenreiter in Landshut folgt ein Dämpfer gegen das Schlusslicht aus Bietigheim. Vor knapp 3000 Zuschauern war nur die Top-Reihe torgefährlich.

In der Offensive sorgte nur die Reihe um Topscorer Corey Mackin für Gefahr. In der Defensive stimmte in vielen Situationen die Zuordnung nicht. Deshalb kassierten die Eispiraten Crimmitschau am Sonntagnachmittag eine 4:6 (1:2, 2:4, 1:0)-Niederlage im Heimspiel gegen die Steelers Bietigheim. Die Gäste, die auf dem letzten Platz stehen, nahmen die...
