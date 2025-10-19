Eispiraten Crimmitschau: Katastrophale Abwehrleistung führt zur Heimniederlage

Zwei Tage nach dem Sieg beim Spitzenreiter in Landshut folgt ein Dämpfer gegen das Schlusslicht aus Bietigheim. Vor knapp 3000 Zuschauern war nur die Top-Reihe torgefährlich.

In der Offensive sorgte nur die Reihe um Topscorer Corey Mackin für Gefahr. In der Defensive stimmte in vielen Situationen die Zuordnung nicht. Deshalb kassierten die Eispiraten Crimmitschau am Sonntagnachmittag eine 4:6 (1:2, 2:4, 1:0)-Niederlage im Heimspiel gegen die Steelers Bietigheim. Die Gäste, die auf dem letzten Platz stehen, nahmen die...