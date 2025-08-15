Eispiraten Crimmitschau kehren auf das Eis zurück: Die besten Bilder vom Trainingsstart der Eishockey-Cracks

Eispiraten Crimmitschau
Bei der ersten Einheit auf dem Sahnpark-Eis haben am Freitag zwei Cracks gefehlt. Eine Personalentscheidung wurde verkündet. Welche Prioritäten aktuell Trainer Jussi Tuores setzt.
Bei bestem Freibad-Wetter trainieren die Cracks des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau wieder auf dem Eis. Am späten Freitagvormittag fand die erste Übungseinheit nach der Sommerpause statt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.