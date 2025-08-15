Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Andreas Kretschel
Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau kehren auf das Eis zurück: Die besten Bilder vom Trainingsstart der Eishockey-Cracks
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der ersten Einheit auf dem Sahnpark-Eis haben am Freitag zwei Cracks gefehlt. Eine Personalentscheidung wurde verkündet. Welche Prioritäten aktuell Trainer Jussi Tuores setzt.

Bei bestem Freibad-Wetter trainieren die Cracks des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau wieder auf dem Eis. Am späten Freitagvormittag fand die erste Übungseinheit nach der Sommerpause statt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
07.08.2025
4 min.
Eispiraten Crimmitschau und der Kader für die neue Saison: Was Hoffnung macht, welche Risiken bestehen und wer im Sturm zusammenpasst
Corey Mackin nimmt eine Schlüsselrolle in der Eispiraten-Offensive ein.
Beim Eishockey-Zweitligisten aus Westsachsen gibt es einen personellen Umbruch – vor allem in der Offensive, wo sich fünf torgefährliche Stürmer verabschiedet haben. Eine erste Einschätzung zun neuen Team.
Holger Frenzel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
29.07.2025
2 min.
Eispiraten Crimmitschau verlängern Vertrag mit Dominic Walsh: Wann wird der Allrounder zum Rekordspieler?
Trainer Jussi Tuores kann weiter mit Dominic Walsh planen.
Der Eishockey-Zweitligist kann weiter mit dem 36-Jährigen planen. Wahrscheinlich in der Offensive. In welcher Sturmreihe der Routinier seinen Platz finden könnte.
Holger Frenzel
Mehr Artikel