Eispiraten Crimmitschau
Die Zweitliga-Eishockeyspieler aus Crimmitschau haben in Bietigheim das Nachsehen. Dadurch ist der Abstand auf die Abstiegszone kleiner denn je.
Die Flaute bei den Eispiraten findet kein Ende. Auf Tabellenplatz zehn stehend und mit nur zwei Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone waren die Eispiraten Crimmitschau zuletzt gefährlich nah an den Tabellenkeller der DEL2 gerückt. Das Auswärtsspiel am Freitagabend bei den Bietigheim Steelers bot die nächste Gelegenheit, das Polster nach...
