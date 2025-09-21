Eispiraten Crimmitschau liefern überzeugendes Auftaktwochenende ab

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen ist mit vier von sechs möglichen Punkten in die neue Saison der DEL 2 gestartet. Unterdessen ist klar, warum Verteidiger Adam McCormick zuletzt im Aufgebot fehlte.
Die Eispiraten Crimmitschau sind vorerst mittendrin im Geschäft in der DEL 2. Die Westsachsen mussten am Sonntagabend zwar eine knappe 3:4-Niederlage beim ESV Kaufbeuren hinnehmen. Da die Partie aber erst in der Verlängerung entschieden wurde, holte die Mannschaft von Trainer Jussi Tuores immerhin einen Punkt und kann sich nach dem...
