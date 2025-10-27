Eispiraten Crimmitschau: Nach dem Shutout krönt ein Ständchen von mehr als 2000 Fans den Geburtstag von Kevin Reich

Eispiraten Crimmitschau
Emotionale Momente für den Keeper des Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau: Er bleibt ohne Gegentreffer und genießt den Jubel mit Sohn Nino auf dem Eis. In der Heine-Kurve lodert Pyrotechnik.
So etwas hat Kevin Reich in seiner langen Eishockey-Karriere noch nicht erlebt. Der Keeper, der acht Spielzeiten in DEL-Teams im Einsatz war, freute sich an seinem 30. Geburtstag über ein ganz besonderes Ständchen. Nach dem 4:0-Sieg am Sonntagabend gegen die Ravensburg Towerstars stimmten mehr als 2000 Fans im Kunsteisstadion im Sahnpark das...
