Erst am Mittwoch trainieren die Cracks der Eispiraten Crimmitschau wieder auf dem Eis.
Erst am Mittwoch trainieren die Cracks der Eispiraten Crimmitschau wieder auf dem Eis. Bild: Andreas Kretschel


Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Nach zwei freien Tagen wird erst am Mittwoch wieder trainiert
Von Holger Frenzel
Etliche Profis des Eishockey-Zweitligisten liegen mit einer Influenza flach. Leichte Entwarnung gibt es bei Stürmer Justin Büsing, den eine Prellung an einen geblockten Schuss erinnert. Teammanager Ronny Bauer spricht über die Personallage.

Aufgrund einer Erkältungswelle wird Trainer Jussi Tuores das Pensum beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau auch in dieser Woche herunterfahren. Nach dem 2:1-Sieg gegen Weiden und dem 3:1-Sieg in Ravensburg erhält die Rumpftruppe zwei Tage frei. Das Training am Montag wurde abgesagt. Am Dienstag ist sowieso trainingsfrei. Eine...
