Eispiraten Crimmitschau: Nach zwei freien Tagen wird erst am Mittwoch wieder trainiert

Etliche Profis des Eishockey-Zweitligisten liegen mit einer Influenza flach. Leichte Entwarnung gibt es bei Stürmer Justin Büsing, den eine Prellung an einen geblockten Schuss erinnert. Teammanager Ronny Bauer spricht über die Personallage.

Aufgrund einer Erkältungswelle wird Trainer Jussi Tuores das Pensum beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau auch in dieser Woche herunterfahren. Nach dem 2:1-Sieg gegen Weiden und dem 3:1-Sieg in Ravensburg erhält die Rumpftruppe zwei Tage frei. Das Training am Montag wurde abgesagt. Am Dienstag ist sowieso trainingsfrei. Eine... Aufgrund einer Erkältungswelle wird Trainer Jussi Tuores das Pensum beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau auch in dieser Woche herunterfahren. Nach dem 2:1-Sieg gegen Weiden und dem 3:1-Sieg in Ravensburg erhält die Rumpftruppe zwei Tage frei. Das Training am Montag wurde abgesagt. Am Dienstag ist sowieso trainingsfrei. Eine...