MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau. Bild: Andreas Kretschel
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.

Am Sonntagnachmittag dachten die Anhänger der Eispiraten Crimmitschau nur an die mögliche Höhe der Niederlage ihrer Mannschaft bei den Ravensburg Towerstars. Zu schlecht schien die Ausgangslage für den Eishockey-Zweitligisten aus Westsachsen. Nachdem Trainer Jussi Tuores bereits am Freitagabend eine ordentlich ersatzgeschwächte Mannschaft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.12.2025
5 min.
Hilfe, mein Arbeitgeber ist insolvent
Schluss, aus, Ende? Geht der Arbeitgeber in Insolvenz, haben Betroffene viele Fragen.
Was passiert mit Gehalt, Urlaub und Kündigungsfristen, wenn der Arbeitgeber pleite ist? Expertinnen geben Antworten auf die wichtigsten Fragen für Beschäftigte.
von Anke Dankers, dpa
13.12.2025
4 min.
Choreo, Powerplay und Tanzeinlage: So war das Rekordspiel von Dominic Walsh bei den Eispiraten Crimmitschau
Ein Kuss kurz vor dem ersten Bully: Eispiraten-Kapitän Dominic Walsh mit seiner Frau Sarah.
Ein perfekter Tag mit einem perfekten Ergebnis liegt hinter dem 36-jährigen Kapitän der Eispiraten Crimmitschau. Wann er mit seiner Frau auf dem Eis tanzt und wie er sich bei seinen Teamkollegen bedankt.
Holger Frenzel
12.12.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Mini-Kader erkämpft 2:1-Heimsieg gegen Weiden
Große Freude und Erleichterung: Justin Büsing (rechts) gratuliert Robin Veber zum ersten Tor im Eispiraten-Trikot.
Die Tore für den Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau erzielten Dylan Wruck und Robin Veber. Bester Mann bei den Hausherren war Torhüter Christian Schneider. Wer vor 2547 Zuschauern zu seinem Profi-Debüt kam.
Holger Frenzel
17:51 Uhr
4 min.
Konzert mit Stefanie Hertel in Rodewisch: Wenn die Feuerwehr mit Atemschutz anrückt
Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner bei ihrem Auftritt im Ratskellersaal Rodewisch.
Die Brandschutzmängel im Ratskellersaal hatten das Konzert zur Zitterpartie werden lassen. Am Freitag fand es nun statt - mit Auflagen, die der Rodewischer Wehrleiter auf der Bühne erklärte.
Sylvia Dienel
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
15.12.2025
3 min.
Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf
Die prominente belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa ist nach jahrelanger Haft wieder in Freiheit. (Archivbild)
Der belarussische Machthaber Lukaschenko ließ auf Drängen von US-Präsident Trump viele Gefangene frei, darunter große Namen. Zwei davon will Deutschland aufnehmen.
Mehr Artikel